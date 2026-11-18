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18.11.2026 06:31:28
StoneBridge Acquisition II A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
StoneBridge Acquisition II A hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte StoneBridge Acquisition II A -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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