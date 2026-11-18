StoneBridge Acquisition II A hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte StoneBridge Acquisition II A -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at