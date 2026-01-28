AIQ Aktie
WKN DE: A2JBM8 / ISIN: KYG0180A1022
Stonebridge Dumps 308,000 AIQ Shares Worth $15.6 Million
On January 20, 2026, Stonebridge Financial Group, LLC disclosed in an SEC filing that it sold 308,055 shares of Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (NASDAQ:AIQ), with the estimated transaction value at $15.65 million based on quarterly average pricing.In a filing with the Securities and Exchange Commission dated January 20, 2026, Stonebridge Financial Group, LLC reported selling most of its shares of the Global X Artificial Intelligence & Technology ETF. The value of the fund’s AIQ position decreased by $15.21 million over the period, reflecting both trading activity and stock price changes.Global X Artificial Intelligence & Technology ETF provides investors with targeted access to companies at the forefront of artificial intelligence and big data innovation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
