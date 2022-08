StoneCastle Financial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

StoneCastle Financial stellte am 05.08.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,430 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat StoneCastle Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,0 Millionen USD im Vergleich zu 4,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at