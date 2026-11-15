StoneCo Aktie
WKN DE: A2N7XN / ISIN: KYG851581069
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15.11.2026 20:03:17
StoneCo: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, StoneCo (NASDAQ:STNE) reduced its 2026 profitability guidance as persistent high interest rates squeezed small merchants across Brazil. Macroeconomic friction forces the payments processor to pivot toward guaranteed credit lines and tighter expense control to protect long-term returns. Three things management said stand out.
Persistent inflation and elevated borrowing costs continue to strain small businesses, making future financial modeling unpredictable. Withdrawing medium-term targets allows the company to adapt to volatile macroeconomic shifts without anchoring to outdated projections.
Expanding credit to small merchants during an economic slowdown increases delinquency risks. Directing loan volume into government-guaranteed lines protects the balance sheet while preserving steady interest income.
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