StoneCo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

StoneCo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 USD. Im Vorjahresviertel waren -1,710 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 144,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 222,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,56 USD beziffert, während im Vorjahr -0,930 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 35,53 Prozent auf 605,44 Millionen USD. Im Vorjahr hatte StoneCo 939,16 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at