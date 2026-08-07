Stoneridge gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Stoneridge präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Stoneridge ein EPS von -0,340 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 181,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 228,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at