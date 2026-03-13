Stoneridge hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Stoneridge hat sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,76 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Stoneridge im vergangenen Quartal 205,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stoneridge 218,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,700 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Stoneridge hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 861,26 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 908,29 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at