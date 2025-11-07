Stoneridge verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stoneridge hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Stoneridge ein Ergebnis je Aktie von -0,260 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 210,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 213,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at