WAREHOUSE Aktie
WKN: 934455 / ISIN: JP3351900000
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04.06.2026 02:42:32
Stoneweg Europe Stapled Trust sells French warehouse asset Parc de Meslay for 5.7 million euros
The CEO of the manager says the divestment is part of the trust’s ongoing portfolio optimisation initiativesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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