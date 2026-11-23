(RTTNews) - StoneX Group Inc. (SNEX), a financial services company, on Monday announced the acquisition of GrainFox Corp., a Canadian agricultural technology and grain marketing platform.

The financial terms of the transaction were not disclosed. The acquisition strengthens StoneX's agricultural offering by adding GrainFox's digital capabilities, AI-powered tools and market intelligence to its existing brokerage, advisory and risk management services.

The acquisition also brings a team with expertise in Canadian grain markets and is expected to create further opportunities for StoneX to support agricultural producers and agribusinesses across North America.

In pre-market, the shares were trading 2.07 percent higher at $37.38 on the Nasdaq.