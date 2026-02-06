StoneX Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

StoneX Group hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 2,50 USD. Im letzten Jahr hatte StoneX Group einen Gewinn von 1,69 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,04 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 27,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at