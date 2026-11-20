StoneX Group lud am 18.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,46 Milliarden USD – ein Plus von 14,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem StoneX Group 32,73 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,15 USD, nach 2,62 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 162,44 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 132,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at