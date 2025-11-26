StoneX Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

StoneX Group hat am 24.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,55 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat StoneX Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32,72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 31,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,89 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,31 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 132,38 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte StoneX Group 99,90 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at