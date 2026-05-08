StoneX Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

StoneX Group hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 2,07 USD gegenüber 0,940 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,76 Milliarden USD – ein Plus von 24,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem StoneX Group 36,89 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at