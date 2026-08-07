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07.08.2026 06:31:29
StoneX Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
StoneX Group hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40,19 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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