Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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22.05.2026 01:01:37
Stop blaming young people for being unemployed, says Amazon's UK boss
John Boumphrey says the education system "isn't necessarily producing young people who are ready for work".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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