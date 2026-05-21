Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Being Aktie

Being für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001

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22.05.2026 01:01:37

Stop blaming young people for being unemployed, says Amazon's UK boss

John Boumphrey says the education system "isn't necessarily producing young people who are ready for work".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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