The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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24.09.2026 22:20:00
Stop trying to beat the market: Even the richest Americans can’t do it consistently
The 400 richest Americans would collectively have performed better over the past 12 months had they invested their net worths in an S&P 500 index fund.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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