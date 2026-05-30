The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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30.05.2026 22:15:00
Stop Trying to Beat the Market: This Vanguard ETF Outperforms 90% of Professional Fund Managers
Trying to outperform the stock market during any single calendar year usually has less than a 50% success rate. Stretch that out to a period of multiple years, and the success rate gets even worse. Over the typical 10-year investment period, it's almost not even worth trying.According to the latest SPIVA U.S. Scorecard, published twice a year by S&P Dow Jones indexes, the underperformance rate for actively managed large-cap funds exceeds 90% over a 15-year time frame. This is how exchange-traded funds (ETFs) experienced their big boom. By paying razor-thin expense ratios on passively managed index funds instead of paying fees that often exceed 1% on actively managed funds, investors could keep more performance for themselves instead of sending it to a financial advisor.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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