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WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037

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30.05.2026 22:15:00

Stop Trying to Beat the Market: This Vanguard ETF Outperforms 90% of Professional Fund Managers

Trying to outperform the stock market during any single calendar year usually has less than a 50% success rate. Stretch that out to a period of multiple years, and the success rate gets even worse. Over the typical 10-year investment period, it's almost not even worth trying.According to the latest SPIVA U.S. Scorecard, published twice a year by S&P Dow Jones indexes, the underperformance rate for actively managed large-cap funds exceeds 90% over a 15-year time frame. This is how exchange-traded funds (ETFs) experienced their big boom. By paying razor-thin expense ratios on passively managed index funds instead of paying fees that often exceed 1% on actively managed funds, investors could keep more performance for themselves instead of sending it to a financial advisor.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
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