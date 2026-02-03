Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
03.02.2026 16:37:42
Stop watching Netflix and go to the pub, Welsh first minister says
Eluned Morgan said her government can't be expected "to step in and do the work" to save struggling pubs.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|68,60
|1,02%
