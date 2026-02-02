02.02.2026 06:31:29

Stopanska banka AD: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Stopanska banka AD lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 21,72 MKD. Im Vorjahresquartal waren 308,16 MKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Stopanska banka AD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 163,2 Millionen MKD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199,4 Millionen MKD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 104,00 MKD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 417,00 MKD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Stopanska banka AD im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 19,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 665,29 Millionen MKD im Vergleich zu 829,65 Millionen MKD im Vorjahr.

