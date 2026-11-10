Stora Enso Aktie
WKN: 871004 / ISIN: FI0009005961
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10.11.2026 21:24:35
Stora Enso baut 115 Stellen in Sägewerk im Waldviertel ab
Eine der beiden Produktionslinien in Brand soll stillgelegt werden. Europaweit sind 250 Stellen betroffenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Stora Enso Oyj (R)
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Analysen zu Stora Enso Oyj (R)
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