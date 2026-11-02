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02.11.2026 06:31:29
Stora Enso hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Stora Enso präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,01 USD. Im letzten Jahr hatte Stora Enso einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Stora Enso im vergangenen Quartal 2,58 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stora Enso 2,67 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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