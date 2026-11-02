Stora Enso legte Quartalsergebnis vor

Stora Enso hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,11 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stora Enso 2,79 SEK je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 24,88 Milliarden SEK, gegenüber 25,39 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,04 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at