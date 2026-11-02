|
02.11.2026 06:31:29
Stora Enso legte Quartalsergebnis vor
Stora Enso hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,11 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stora Enso 2,79 SEK je Aktie eingenommen.
Mit einem Umsatz von 24,88 Milliarden SEK, gegenüber 25,39 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,04 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!