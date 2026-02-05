Stora Enso mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Stora Enso hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,430 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,25 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,32 Milliarden EUR umgesetzt.

Experten hatten einen Gewinn von 0,059 EUR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2,27 Milliarden EUR erwartet.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,880 EUR gegenüber -0,170 EUR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9,33 Milliarden EUR gegenüber 9,05 Milliarden EUR im Vorjahr ausgewiesen.

