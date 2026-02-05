Stora Enso mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Stora Enso hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,430 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,25 Milliarden EUR – eine Minderung von 2,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,32 Milliarden EUR eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,054 EUR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,27 Milliarden EUR gerechnet.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,880 EUR gegenüber -0,170 EUR im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 9,33 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,05 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at