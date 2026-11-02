Stora Enso Oy A legte Quartalsergebnis vor

Stora Enso Oy A hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Stora Enso Oy A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,79 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,04 Prozent auf 24,88 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,39 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at