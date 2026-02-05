Stora Enso Oy A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Stora Enso Oy A hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,04 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -4,960 SEK erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 24,68 Milliarden SEK – eine Minderung von 7,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26,70 Milliarden SEK eingefahren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,571 SEK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 24,24 Milliarden SEK gesehen hatten.

Stora Enso Oy A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 9,74 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,970 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,25 Prozent zurück. Hier wurden 103,23 Milliarden SEK gegenüber 103,49 Milliarden SEK im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at