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02.11.2026 06:31:29
Stora Enso stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Stora Enso hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Stora Enso ein EPS von 0,250 EUR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,88 Prozent zurück. Hier wurden 2,24 Milliarden EUR gegenüber 2,28 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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