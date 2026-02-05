Stora Enso stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stora Enso präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,04 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -4,960 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,68 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,70 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,571 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 24,24 Milliarden SEK umgesetzt wurden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 9,74 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,970 SEK je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 103,23 Milliarden SEK in den Büchern – ein Minus von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Stora Enso 103,49 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at