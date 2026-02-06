|
Stora Enso stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Stora Enso hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stora Enso -0,460 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 2,62 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,48 Milliarden USD umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,063 USD sowie einen Umsatz von 2,66 Milliarden USD prognostiziert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,990 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,79 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 10,53 Milliarden USD ausgewiesen.
