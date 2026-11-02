Stora Enso vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Stora Enso hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Stora Enso hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,250 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,24 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,28 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at