|
02.11.2026 06:31:29
Stora Enso vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Stora Enso hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Stora Enso hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,250 EUR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,24 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,28 Milliarden EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!