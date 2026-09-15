STORAGE-OH gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

STORAGE-OH präsentierte am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 53,62 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -19,880 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat STORAGE-OH mit einem Umsatz von insgesamt 361,9 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 654,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 44,71 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at