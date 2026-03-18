STORAGE-OH: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

STORAGE-OH äußerte sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 131,98 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 132,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 31,61 Prozent auf 2,37 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 63,33 JPY, nach 40,84 JPY im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,17 Prozent auf 4,00 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at