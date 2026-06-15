STORAGE-OH stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

STORAGE-OH hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 46,25 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16,760 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 546,1 Millionen JPY, gegenüber 630,7 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,43 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at