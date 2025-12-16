|
16.12.2025 06:31:29
STORAGE-OH verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
STORAGE-OH lud am 15.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 32,01 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -29,940 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 347,0 Millionen JPY – ein Plus von 44,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem STORAGE-OH 240,7 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!