STORAGE-OH verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

STORAGE-OH lud am 15.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 32,01 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -29,940 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 347,0 Millionen JPY – ein Plus von 44,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem STORAGE-OH 240,7 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at