Storagevault Canada hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Storagevault Canada präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Storagevault Canada ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,1 Millionen CAD – ein Plus von 9,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Storagevault Canada 83,5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at