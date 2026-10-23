Storagevault Canada: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Storagevault Canada hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94,2 Millionen CAD – ein Plus von 6,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Storagevault Canada 88,5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at