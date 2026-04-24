Storagevault Canada stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Storagevault Canada hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 85,2 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 11,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at