Storagevault Canada: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Storagevault Canada hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,71 Prozent auf 67,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at