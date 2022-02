Storebrand As: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Storebrand As präsentierte am 09.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,25 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,13 NOK je Aktie generiert.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 2,07 NOK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 3,73 Milliarden NOK erwartet.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 7,35 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,63 NOK je Aktie vermeldet.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 7,11 NOK je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 31,81 Milliarden NOK gerechnet.

Redaktion finanzen.at