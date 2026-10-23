Storebrand As: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Storebrand As hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2,25 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Storebrand As noch ein Gewinn pro Aktie von 3,09 NOK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,30 Milliarden NOK – das entspricht einem Minus von 48,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,64 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at