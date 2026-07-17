Storebrand As zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Storebrand As lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Storebrand As hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,38 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,79 NOK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 77,07 Milliarden NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 95,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Storebrand As einen Umsatz von 39,47 Milliarden NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.at