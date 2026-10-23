Storebrand Asa Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Storebrand Asa Un hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Storebrand Asa Un 0,610 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Storebrand Asa Un mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 45,11 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at