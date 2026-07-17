Storebrand Asa Un vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Storebrand Asa Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,540 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,17 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 113,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Storebrand Asa Un einen Umsatz von 3,83 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at