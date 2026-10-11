Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
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11.10.2026 11:19:26
Storm Isaias leaves 4 dead as it moves across southern US
The storm, which is now a post-tropical cyclone, had made landfall near Destin, Florida on Friday evening. The storm brings heavy rainfall and powerful winds and has caused mass power outages in Florida and Alabama.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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