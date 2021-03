StormGeo lanserar Strategic Power Routing för att uppnå maximala bränslebesparingar för speditörer

BERGEN, Norge, 10 mars 2021 /PRNewswire/ -- StormGeo , ledande inom väderinformation, fartygsrutter och prestandahanteringslösningar för fartygsflottor, kungjorde idag lanseringen av Strategic Power Routing — en tjänst som optimerar uteffekterna av ett fartyg i varierande väderförhållanden för att förstärka den totala bränsleeffektiviteten och minska utsläpp utan att kompromissa med ankomstfönstren.

När ett fartyg stöter på ogynnsamma väderförhållanden, såsom höga påfrestande vågor, stark vind och kraftiga strömmar, måste det mata ut mer kraft och därmed konsumera mer bränsle för att bibehålla sin hastighet och varvtal per minut (RPM). Strategic Power Routing beaktar väderförhållandena och kombinerar dem med statistisk hastighetsförlust beräknad efter fartygstyp. Tjänsten rekommenderar sedan ett varvtal som stabiliserar kraft och bränsleförbrukning, snarare än att låta dem spika.

"Vi har arbetat i nära samarbete med våra kunder i nästan ett år för att utveckla Strategic Power Routing. Testresultaten har varit enormt framgångsrika och kan se att vår testkund uppnår betydande avkastning på investeringen", säger Kim Sørensen, COO på StormGeo Shipping. "Det här är en väldigt spännande tid, eftersom många av våra kunder redan uttrycker intresse för den här lösningen, vilket visar att vi rör oss i rätt riktning."

Rolf Reksten, VP Route Advisory Services på StormGeo, tillägger, "Under utvecklingen av Strategic Power Routing har vår största insikt varit att integrera de statistiska beräkningarna av hastighetsförluster i vår väderprognosalgoritm. Dessutom består vår algoritm av data som samlas in från tusentals fartyg under många decennier, så den förbättras ständigt. Det här möjliggör mycket mer exakt varvtal och effekttråd, vilket gör att fartyget kan köra med optimal effekt, minska bränsleförbrukningen och sänka växthusgasutsläppen under hela resan."

Strategic Power Routing är ett viktigt tillägg till StormGeos s-Suite och utgör en del av StormGeos Route Advisory Services. Strategic Power Routing finns tillgänglig idag och kan enkelt integreras för befintliga s-Suite-kunder eller köpas separat.

Om StormGeo

StormGeo är en global leverantör av väderinformation och beslutsstödstjänster med ledande lösningar för sjöfart, olja och gas, förnybar energi, verktyg, sektoröverskridande branscher samt luftfart. Mer än 12 000 fartyg förlitar sig på StormGeo-programvara eller -tjänster för navigationsplanering, ruttoptimering, väderruttning och flottprestanda. Företaget har 24 kontor i 15 länder, innefattande åtta 24/7/365 globala driftcenter. Som deltagare i FN:s Global Compact for Sustainable Ocean Business, motiverar StormGeos passion för väder och skydd av naturresurser oss att stödja våra kunder i att fatta informerade, miljöansvariga affärsbeslut. Läs mer på www.stormgeo.com .