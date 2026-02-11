11.02.2026 06:31:28

Storskogen Group Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Storskogen Group Registered B hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,19 SEK wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,72 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 8,59 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,450 SEK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 8,65 Milliarden SEK erwartet.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,630 SEK je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Storskogen Group Registered B ein Gewinn pro Aktie von -0,030 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,17 Prozent auf 33,10 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte Storskogen Group Registered B 34,18 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,970 SEK und einen Umsatz von 32,99 Milliarden SEK beziffert.

