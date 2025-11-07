|
07.11.2025 06:31:29
Storskogen Group Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Storskogen Group Registered B veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,19 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Storskogen Group Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 SEK in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,11 Prozent auf 7,98 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Storskogen Group Registered B 7,99 Milliarden SEK umgesetzt.
Experten hatten einen Gewinn von 0,187 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 7,88 Milliarden SEK erwartet.
