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13.08.2026 06:31:29
Storskogen Group Registered B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Storskogen Group Registered B hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,21 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Storskogen Group Registered B 0,130 SEK je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,86 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 8,45 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,235 SEK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 8,82 Milliarden SEK geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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