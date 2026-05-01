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01.05.2026 06:31:29
Storskogen Group Registered B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Storskogen Group Registered B lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0,09 SEK gegenüber 0,120 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,85 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,94 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,155 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 7,96 Milliarden SEK taxiert.
Redaktion finanzen.at
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